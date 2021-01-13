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ВС США выступили с обращением в связи с беспорядками в Конгрессе

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли и другие члены КНШ выступили с обращением ко всем американским военнослужащим по поводу событий, разыгравшихся 6 января вокруг здания Конгресса США. Об этом сообщила телекомпания CNN во вторник, 12 января.

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По данным телекомпании, в обращении подчеркнули мысль о том, что военнослужащие «обязаны поддерживать и защищать конституцию и отвергнуть экстремизм». Решение о подготовке было принято ранее в этот же день. В телекомпании отметили, что такое обращение является крайне редким случаем.

«Мы стали свидетелями действий внутри здания Капитолия, которые не соответствовали верховенству закона. Права на свободу слова и собраний не дают никому права прибегать к насилию и мятежу», — говорится в заявлении

Также отмечается, что обращение является важным шагом, так как руководство КНШ стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности. Руководство комитета посчитало важным выступить с заявлением, учитывая серьезность последних событий, связанных с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.

Ранее 12 января директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что многие представители правоохранительных органов США и других ведомств, которые занимаются обеспечением безопасности, должны быть привлечены к ответственности за ситуацию со штурмом Капитолия.

Ранее в этот же день сообщалось, что служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

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