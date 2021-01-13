Жителя Иллинойса задержали за угрозы «убить любого демократа» на инаугурации

Министерство юстиции США сообщило на своем сайте во вторник, 12 января, о задержании жителя штата Иллинойс, которого подозревают в угрозах применения насилия во время инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.

По заявлению ведомства, 45-летний Луис Каприотти 29 декабря 2020 года в голосовом сообщении, адресованном члену палаты представителей США из Нью-Джерси якобы предупреждал, что если кто-то «думает, что Джо Байден положит руку на Библию и войдет в Белый дом 20 января, они, к сожалению, ошибаются».

«Мы окружим Белый дом и убьем любого демократа, который ступит на лужайку», — приводит слова задержанного, Минюст.

В сообщении также уточняется, что ранее Каприотти уже отправлял непристойные голосовые сообщения членам конгресса. Мужчина был задержан в собственном доме во вторник и вскоре должен предстать перед судом.

10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.

По словам сенатора, для демократии в США будут очень важны несколько ближайших недель, в том числе и в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена.

Шумер не уточнил, получил ли он эти сведения от ФБР либо же это его собственная оценка.

9 января Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе «викинга». Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

Задержан и 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Именно он снял трибуну спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Задержан и арестован 35-летний Деррик Эванс из Западной Вирджинии. 6 января он транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.