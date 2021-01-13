Жителя Иллинойса задержали за угрозы «убить любого демократа» на инаугурации

Министерство юстиции США сообщило на своем сайте во вторник, 12 января, о задержании жителя штата Иллинойс, которого подозревают в угрозах применения насилия во время инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.
По заявлению ведомства, 45-летний Луис Каприотти 29 декабря 2020 года в голосовом сообщении, адресованном члену палаты представителей США из Нью-Джерси якобы предупреждал, что если кто-то «думает, что Джо Байден положит руку на Библию и войдет в Белый дом 20 января, они, к сожалению, ошибаются».
«Мы окружим Белый дом и убьем любого демократа, который ступит на лужайку», — приводит слова задержанного, Минюст.
В сообщении также уточняется, что ранее Каприотти уже отправлял непристойные голосовые сообщения членам конгресса. Мужчина был задержан в собственном доме во вторник и вскоре должен предстать перед судом.
10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.
По словам сенатора, для демократии в США будут очень важны несколько ближайших недель, в том числе и в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена.
Шумер не уточнил, получил ли он эти сведения от ФБР либо же это его собственная оценка.
9 января Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе «викинга». Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.
Задержан и 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Именно он снял трибуну спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Задержан и арестован 35-летний Деррик Эванс из Западной Вирджинии. 6 января он транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.
Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart