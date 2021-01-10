Лидер демократов в сенате США заявил о высокой экстремистской угрозе

Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем. Об этом 10 января сообщает Reuters.

«Угроза склонных к насилию экстремистских группировок остается высокой», — отметил он. По словам сенатора, для демократии в США будут очень важны несколько ближайших недель, в том числе и в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена.

Шумер не уточнил, получил ли он эти сведения от ФБР либо же это его собственная оценка.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Ситуация с беспорядками в Вашингтоне на фоне выборов президента США является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий. Такое мнение в пятницу, 8 января, высказал французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов — сторонников Трампа — и мондиалистов, которые поддерживают Байдена.

В неопределенности, которая сейчас наступила на политической арене США, Леруа увидел предпосылку для еще большего хаоса в будущем.