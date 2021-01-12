Песков рассказал о визите медиков к Пашиняну и Алиеву до встречи с Путиным

Российские медики вылетали к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за день до проведения трехсторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 12 января, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Цель визита медиков представитель Кремля не озвучил, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января, пишет «Коммерсант».

Накануне по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Путин добавил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.