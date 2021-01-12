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Провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter из-за блокировки Трампа

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Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал социальные сети Facebook и Twitter после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник, 11 января, местный телеканал Krem.

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Представители компании заявили, что социальная сеть или вебсайт не имеют права заниматься цензурированием контента своих пользователей.

«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта», — приводит телеканал заявление провайдера.

Ранее, 8 января, Twitter заблокировал на постоянной основе аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

6 января во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

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