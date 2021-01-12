Трамп и Пенс впервые поговорили после беспорядков в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели в понедельник, 11 января, «хороший разговор» на фоне призывов к Пенсу отстранить Трампа от власти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседника агентства, политики «обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока». Отмечается, что это может быть расценено как намек на то, что Пенс не собирается уступать требованиям конгресса, чтобы он попытался отстранить Трампа от должности.

Это первая встреча Трампа и Пенса с 6 января (7 января мск), когда произошли беспорядки в Вашингтоне. Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Пенс не разговаривали друг с другом с этого момента.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодатели прервали дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Пенс позже осудил штурм Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Также вице-президент приказал использовать нацгвардию при подавлении беспорядков.

На следующий день после беспорядков спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. Пенс не исключил возможность применения данной поправки.