Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Происшествия
Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске
Мир
Двоих сотрудников полиции Капитолия отстранили после беспорядков
Мир
Президент Португалии заразился коронавирусом
Мир
И.о. министра внутренней безопасности США подал в отставку
Мир
Акции Twitter подешевели после блокировки аккаунта Трампа
Политика
Минстрой внес законопроект о типовом строительстве
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Мир
В американском зоопарке у горилл выявили коронавирус

Трамп и Пенс впервые поговорили после беспорядков в Вашингтоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели в понедельник, 11 января, «хороший разговор» на фоне призывов к Пенсу отстранить Трампа от власти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

По словам собеседника агентства, политики «обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока». Отмечается, что это может быть расценено как намек на то, что Пенс не собирается уступать требованиям конгресса, чтобы он попытался отстранить Трампа от должности.

Это первая встреча Трампа и Пенса с 6 января (7 января мск), когда произошли беспорядки в Вашингтоне. Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Пенс не разговаривали друг с другом с этого момента.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодатели прервали дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Пенс позже осудил штурм Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Также вице-президент приказал использовать нацгвардию при подавлении беспорядков.

На следующий день после беспорядков спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. Пенс не исключил возможность применения данной поправки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020