Пенс не исключил применения 25-й поправки для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка к конституции в том случае, если «он станет более нестабильным». Об этом 10 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента.

По словам собеседника телеканала, на этой неделе стало понятно, что такой вариант нельзя исключать.

7 января спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На всё время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

Сообщалось, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер и Пелоси уже связывались с Пенсом по вопросу отстранения Трампа от должности, однако он не дал ответа.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Ситуация с беспорядками в Вашингтоне на фоне выборов президента США является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий. Такое мнение в пятницу, 8 января, высказал французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов — сторонников Трампа и мондиалистов, которые поддерживают Байдена.

В неопределенности, которая сейчас наступила на политической арене США, Леруа увидел предпосылку для еще большего хаоса в будущем.