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Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси связывались с вице-президентом Майком Пенсом по вопросу отстранения от должности действующего лидера страны Дональда Трампа, сообщает 7 января CNN.

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«Сегодня утром мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы убедить его применить 25-ю поправку, которая позволит вице-президенту и большинству членов кабинета сместить президента за подстрекательство к восстанию и опасность, которую он все еще представляет. Мы еще не получили ответа от вице-президента», — говорится в совместном заявлении демократов.

Они подчеркнули, что «с нетерпением ждут» положительного ответа от Пенса и готовность выполнить свою присягу Конституции и американскому народу.

Ранее в этот день Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

В ответ председатель комитета по судебным делам конгресса США Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу без обсуждения.

В соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На все время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

По словам политолога Андреса Томаса Контериса, в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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