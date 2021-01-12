Трамп и Пенс прекратили общаться после штурма Капитолия

Действующий президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с момента, когда 6 января произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их информации политики не разговаривают «после того как президент неоднократно призывал своего заместителя нарушить присягу и каким-то образом попытаться вмешаться в утверждение итогов голосования коллегии выборщиков».

Отмечается, что Пенс «очень расстроен» тем, что Трамп не предпринял мер для разгона толпы своих сторонников, некоторые из которых призывали к расправе над вице-президентом США.

По сведениям телеканала, Пенс сетовал на то, что Трамп бросил его из-за «одной мелочи» после того, как «на протяжении нескольких лет был хорошим партнером».

Ожидается, что Пенс посетит инаугурацию Джо Байдена 20 января, в то время как Трамп ранее заявил, что он на инаугурацию не пойдет.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодатели прервали дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Пенс позже осудил штурм Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Также вице-президент приказал использовать нацгвардию при подавлении беспорядков.

На следующий день после беспорядков спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. Пенс не исключил возможность применения данной поправки.