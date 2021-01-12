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Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
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Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин во вторник, 12 января, поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры. Российский лидер назвал прокуратуру надежной опорой государства, которая почти триста лет защищает законность и охраняет общество от произвола и несправедливости.

«Сегодня прокуратура как единая централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений Конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства», — отметил он.

По словам главы государства, за 2020 год прокуроры выявили в России более 3,5 млн нарушений федерального закона, вынесли более 820 тыс. представлений. По материалам их проверки было возбуждено 19 тыс. уголовных дел.

«За каждой этой цифрой — восстановленная правда и справедливость», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин призвал ведомство наращивать меры по борьбе с экстремизмом и преступностью, жестко пресекать коррупцию и осуществлять надзорное сопровождение реализации нацпроектов и защиты окружающей среды.

«Жду от вас весомых результатов и в наступившем году», — добавил он и напомнил, что прокуроры должны обеспечить законность в ходе предстоящих в 2021-м выборов в Госдуму.

Напомнил президент и о том, что в прошлом году конституционно-правовой статус прокуратуры был усилен, в том числе были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов, установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры. В связи с этим он выразил уверенность, что все это позволит «эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного — чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона».

Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестное отношение к обязанностям и высокие профессиональные качества и пожелал руководству, работникам и ветеранам прокуратуры здоровья и успехов, благополучия им и их близким.

9 января президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры России.

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