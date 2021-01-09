Путин присвоил воинские звания ряду сотрудников прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры России. Документ опубликован в субботу, 9 января, на портале правовой информации.

Как следует из документа, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.

Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу. Чин государственного советника юстиции третьего класса получил Сергей Карапетян.

В августе Путин присвоил высшие специальные звания ряду сотрудников Следственного комитета и Генпрокуратуры России. Старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Андрею Гаврилову было присвоено звание генерала-майора юстиции.