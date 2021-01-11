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Джулиани хотят исключить из состава Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк

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Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начинает историческое расследование по исключению из своего состава адвоката действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, пресс-служба организации.

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«Это решение является историческим для NYSBA, и мы приняли его нелегко. Мы не можем сидеть сложа руки и позволять такие действия тем, кто намерен разорвать нашу демократию», — говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что организация осуждает протесты, которые произошли 6 января у конгресса США в Вашингтоне, так как люди, участвовавшие в беспорядках, хотели игнорировать волю избирателей и сорвать подтвержденные результаты выборов.

В ассоциации назвали действующего президента США виновным в беспорядках, а Джулиани его помощником. По данным организации, адвокат Трампа навязал многотысячной толпе, что президентские выборы были фальсифицированы.

В пресс-службе добавили, что ассоциация получила сотни жалоб на Джулиани и его попытки поставить под сомнения результаты выборов. На основании поданных жалоб и заявления адвоката Трампа перед беспорядками ассоциация начала расследование. Джулиани сможет объяснить свои слова и действия, а также защитить себя, если у него это не получится, то его исключат из состава организации.

Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США 7 января. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

Ранее, 11 января, конгрессмен-демократ Джейсон Кроу рассказал, что после беспорядков сторонников президента США Дональда Трампа в Капитолии было заведено не менее 25 уголовных дел.

В конце ноября 2020 года представитель избранного президента США Джо Байдена Майк Гуин заявил, что утверждения адвокатов Трампа о фальсификации на выборах являются безосновательными. Он назвал слова Джулиани очередным спектаклем.

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