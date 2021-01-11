Минимум 25 уголовных дел возбуждено после штурма Капитолия в США

По меньшей мере 25 уголовных дел было возбуждено после беспорядков сторонников президента США Дональда Трампа в Капитолии, заявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.

«Министр [армии сухопутных войск США Райан] Маккарти сообщил, что в связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по статье о внутреннем терроризме», — цитирует его Reuters 11 января.

По словам законодателя, правоохранители обнаружили у протестующих длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и наручники.

При этом Маккарти добавил, что Пентагон «осведомлен о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» перед инаугурацией избранного президента демократа Джо Байдена. По данным конгрессмена, в беспорядках участвовали действующие и находящиеся в резерве военные.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Ситуация с беспорядками в Вашингтоне на фоне выборов президента США является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий. Такое мнение в пятницу, 8 января, высказал французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов — сторонников Трампа — и мондиалистов, которые поддерживают Байдена.

В неопределенности, которая сейчас наступила на политической арене США, Леруа увидел предпосылку для еще большего хаоса в будущем.