«Больших» проблема: смогут ли «Химки» и «Зенит» победить в Евролиге

В 19-м туре Евролиги «Химки» постараются прервать свою десятиматчевую серию поражений в игре с забуксовавшей «Барселоной», ЦСКА примет «Жальгирис», а «Зенит» сыграет на выезде с «Баварией». Это будет встреча двух главных открытий текущего сезона. Особенно интересно понаблюдать за тренерской дуэлью Хавьера Паскуаля и Андреа Тринкьери, которые смогли превратить клубы с довольно скромными бюджетами (по меркам Евролиги) в реальных претендентов на место в плей-офф.

Поверить в себя

Удручающие результаты «Химок» в текущем сезоне Евролиги не поддаются никакой логике. У подмосковного клуба очень сильный состав, квалифицированный тренер, который давно работает с командой, отличные условия. Но с самого начала что-то пошло не так. Коронавирус выбил из строя ряд ключевых игроков, травмы лидеров следуют одна за другой, а звездный новичок Грег Монро не вписался в коллектив Римаса Куртинайтиса и совсем скоро покинет Россию.

— В последнее время у меня нет претензий к игрокам в плане отношения к тренировкам, выносливости, — подчеркнул «Известиям» Куртинайтис. — Но у нас есть другие проблемы. Практически каждый день наши баскетболисты получают микротравмы и мы никак не можем собраться полным составом и нормально потренироваться. Некоторые могут провести только предигровую тренировку, зачастую мне приходится работать с 50% состава. Это сказывается на наших результатах.

Тренер отметил, что команде не хватает уверенности в себе. Например, «Химки» здорово провели первую половину в Каунасе, но в третьей четверти буквально остановились и позволили «Жальгирису» просто уничтожить себя. Чтобы вернуть уверенность в своих силах химчанам важно победить дома «Барселону», игра которой тоже далека от идеала. В последних четырех матчах у подопечных Шарунаса Ясикявичюса три поражения.

— У нас нет проблем в нападении против любой команды, а есть трудности в защите и на подборе, — продолжил наставник команды. — Без Монро и Жеребко у нас стал очень «маленький» состав. Поэтому я жду помощи от наших защитников. Если брать игру с «Жальгирисом», то у ряда игроков задней линии за 25–30 минут сделали по одному подбору. За это время у каждого игрока должно быть 5–7 подборов. Это говорит о том, что сейчас у нас не хватает бойцовских качеств, мы потеряли веру в себя. Ее необходимо вернуть.

С «Барселоной» точно не сыграют Янис Тимма, Юнас Жеребко и Грег Монро. Таким образом, против «Барселоны» «Химки» сыграют всего с двумя большими — Девином Букером и Джорданом Мики. Но ничего невозможного нет. У каталонцев тоже существенные проблемы. В Россию не приедет Кори Хиггинс, под вопросом участие Николы Миротича.

В первом круге «Барса» выиграла у российского клуба (87:74). Хиггинс и Миротич тогда стали самыми результативными игроками в составе своей команды, набрав 20 и 24 очка соответственно.

— В «Барселоне» очень качественный подбор игроков, классный тренер, — отметил форвард «Химок» Сергей Карасев. — Если вспоминать игру первого круга, то в гостях у нас были шансы на победу вплоть до последних минут, поэтому на своей площадке мы вполне можем взять реванш. Надо сыграть с полной самоотдачей, двигать мяч и быть единым целым все 40 минут.

Непростой выезд

В среду «Зенит» сыграет с «Баварией». В прошлом сезоне обе команды замыкали турнирную таблицу на момент досрочного завершения чемпионата, имея всего по 8 побед в 28 матчах. В этом и те, и другие уверенно идут в зоне плей-офф. Причем «Бавария» почти безупречна в домашних матчах, одержав 7 побед в 9 играх. «Зенит», наоборот, идеально играет на выезде (8 побед в 10 играх). Такое преображение обоих коллективов в первую очередь связано с работой главных тренеров: Хавьера Паскуаля и Андреа Тринкьери. Летом эти специалисты смогли сформировать под себя очень сбалансированные составы, которые довели до ума качественной работой в межсезонье.

В будущей встрече хозяева могут добиться успеха за счет медленной, вязкой игры, основанной на тактических фолах («Бавария» лидирует в турнире по количеству совершенных нарушений — 23,6 за игру). Если им удастся втянуть соперника в свой ритм, то «Зениту» будет очень непросто. Все могут решить подборы в атаке. Поэтому гостям важно добиться того, чтобы большие «Баварии» — Джален Рейнольдс, Леон Радошевич и Джеймс Гист — не смогли выиграть щит. Сделать это будет непросто, учитывая, что травму получил один из важнейших игроков передней линии Алекс Пойтресс.

— Конечно, нам будет непросто без Алекса, он важный игрок нашей ротации, но мы должны быть готовы к таким проблемам, — пояснил «Известиям» защитник «Зенита» Кей Си Риверс. — Сезон длинный и потеря игроков из-за повреждений довольно частое явление. Мы хорошо знаем «Баварию», недавно играли с ними в Петербурге. Это тренерская команда, которая очень дисциплинированно действует в защите. Взломать их оборону будет тяжело, но постараемся сделать максимум для очередной гостевой победы.

В первом круге «Зенит» одержал трудовую победу на мюнхенцами (79:75). Героем той встречи стал Билли Барон, набравший 20 очков.

— У нас нет ярко выраженных лидеров в команде, но так подобран состав, что если не пойдет у одного, то пойдет у другого, — считает генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Мы видим это почти в каждом матче: у тренера есть возможность найти баскетболиста, который задаст темп этой игре, наберет очки в нужный момент. Что касается Барона, нам в прошлом году не хватало такого баскетболиста, который может взять игру на себя, хладнокровного снайпера.

13 января первый матч в 2021 году проведет и ЦСКА. Они встретятся с «Жальгирисом» в Москве. В первом круге в Литве российский клуб довольно уверенно взял верх над своим принципиальным соперником (87:78).