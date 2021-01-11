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Вирусолог оценил новый способ уничтожения CОVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно. Об этом он заявил в понедельник, 11 января.

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«Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. Рентген и ультрафиолет — это очень большая разница», — цитирует его «РИА Новости».

Таким образом Альтштейн прокомментировал исследование ученых из России и Узбекистана, которые установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус.

По словам вирусолога, доза, которая способна убить в человеке коронавирус, может нанести вред самому пациенту. В связи с этим Альтштейн считает, что лучше использовать радиацию или ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха.

Исследование провели ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Узбекистана. Специалистами уже обнаружено несколько деталей воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус. Также они предложили использовать радиацию для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

Ранее в этот день стало известно, что ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что коронавирус не может размножаться в организме человека без фермента гуанилаткиназы 1 (GK1).

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