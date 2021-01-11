Ученые из России и Узбекистана нашли способ уничтожить коронавирус

Ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

Исследование проводится учеными УрФУ и Академии наук Узбекистана. В настоящее время специалистами уже обнаружено несколько деталей воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — приводит пресс-служба слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина.

Отмечается, что сейчас коллектив ученых разрабатывает методику лечения, которая рассчитана не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его мутации.

Также специалисты предложили использовать радиацию для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

Ранее в этот день директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил существование российского штамма коронавируса. По словам эксперта, в России изучению подвергаются существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новых разновидностей не было обнаружено.

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