Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

Скорее всего, в России, как и в Великобритании, распространяется свой уникальный штамм коронавируса, пока не обнаруженный. Об этом в понедельник, 11 января, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — цитирует его «РИА Новости».

По словам эксперта, в России изучению подвергаются существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новых разновидностей не было обнаружено.

Кроме того, Гинцбург уточнил, что в центр Гамалеи до сих пор не был передан образец «британского» штамма SARS-CoV-2. Однако он отметил, что вакцина «Спутник V», разработанная центром, защищает от заражения даже мутировавшим вариантом.

«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать… По всем критериям новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины», — уточнил глава учреждения.

Гинцбург добавил, что на этапе создания вакцины центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но средства на это не были выделены.

Ранее в этот же день стало известно об обнаружении первого случая заражения «британским» штаммом коронавируса в России. По словам инфекциониста Владимира Никифорова, выявление нового варианта этого вируса не должно быть шоком. Эксперт добавил, что у нового штамма нет отличий от привычного, кроме более высокой скорости распространения.

Об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса 14 декабря сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По словам британского премьера Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее.

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