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Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент

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Немецкие ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что коронавирус не может размножаться в организме человека без фермента гуанилаткиназы 1 (GK1). Об этом сообщает издание Merkur.

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Ученые разработали компьютерную модель размножения вируса. Выяснилось, что при попадании в клетку он заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые способствуют распространению инфекции, и фермент GK1 — самый важный из них. Когда ученые на время убирали его из организма, то размножение коронавируса прекращалось.

По словам ученого Андреаса Дрегера, здоровье человека напрямую не зависит от присутствия в организме фермента гуанилаткиназы, поэтому его выработку можно приостанавливать на время.

10 января сообщалось, что пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями.

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