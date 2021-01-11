Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент

Немецкие ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что коронавирус не может размножаться в организме человека без фермента гуанилаткиназы 1 (GK1). Об этом сообщает издание Merkur.

Ученые разработали компьютерную модель размножения вируса. Выяснилось, что при попадании в клетку он заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые способствуют распространению инфекции, и фермент GK1 — самый важный из них. Когда ученые на время убирали его из организма, то размножение коронавируса прекращалось.

По словам ученого Андреаса Дрегера, здоровье человека напрямую не зависит от присутствия в организме фермента гуанилаткиназы, поэтому его выработку можно приостанавливать на время.

10 января сообщалось, что пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями.