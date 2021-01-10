Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у пациентов с COVID-19

Пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с врачами из Испании, результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.

Специалисты пояснили, что проявлениями дисфункции мозга могут стать неспособность ориентироваться в пространстве, сосредоточить внимание, а также потеря сознания. Ученые решили изучить симптомы более чем у 2 тыс. больных, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и лежали в отделениях интенсивной терапии.

Выяснилось, что пациенты страдали от такого состояния в среднем на протяжении 12 дней. 82% провели в коматозном состоянии около 10 дней, у половины граждан такое состояние длилось три дня.

«Эти показатели в два раза выше, чем среди нековидных больных отделения интенсивной терапии», — отметила исследователь Бренда Пан.

Она пояснила, что 88% участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что у больных, которым удавалось пообщаться с родными и друзьями, риск дисфункции мозга снижался почти на треть.

Ученые предполагают, что дисфункция мозга у пациентов с коронавирусом развивалась, так как они осознавали, что инфекция смертельно опасна.

Ранее в январе ученые сообщили, что COVID-19 может перейти в затяжную стадию. При этом больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянную слабость, одышку и депрессию, а также кашлять.