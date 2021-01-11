В Москве за год откроется 11 станций метро

В текущем году в Москве планируется открыть 11 станций метро, сообщается 11 января на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«В наступившем году схема московского метро продолжит расти. За 12 месяцев планируют построить 28,3 км линий и открыть 11 новых станций. Все они станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.

БКЛ — крупнейший проект в истории столичного метростроения и самая длинная кольцевая линия метро в мире. К концу года на ней полностью завершатся проходческие работы, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году, говорится на сайте градоначальника.

Всего протяженность Большого кольца составит 70 км — на ней расположится 31 станция.

Отмечается, что за последние десять лет в Москве уже было введено в строй 305 км линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

Работы также продолжаются и на других линиях: на Люблинско-Дмитровской строят участок до станции «Физтех», на Калининско-Солнцевской — до «Внуково». Кроме того, строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

По первому участку БКЛ движение запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», в конце того же года появилась еще одна станция — «Савеловская».

В марте 2020 года движение запустили по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку БКЛ, пассажиров приняли «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».

31 декабря 2020 года Собянин открыл 10-ю станцию Большой кольцевой линии — «Электрозаводская», что составило, по его словам, треть работы по открытию станций на данной линии.

В перспективе между станцией «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линией построят подземный переход, в настоящее время пассажиры могут сделать наземную пересадку.