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В Москве за год откроется 11 станций метро

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В текущем году в Москве планируется открыть 11 станций метро, сообщается 11 января на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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«В наступившем году схема московского метро продолжит расти. За 12 месяцев планируют построить 28,3 км линий и открыть 11 новых станций. Все они станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.

БКЛ — крупнейший проект в истории столичного метростроения и самая длинная кольцевая линия метро в мире. К концу года на ней полностью завершатся проходческие работы, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году, говорится на сайте градоначальника.

Всего протяженность Большого кольца составит 70 км — на ней расположится 31 станция.

Отмечается, что за последние десять лет в Москве уже было введено в строй 305 км линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

Работы также продолжаются и на других линиях: на Люблинско-Дмитровской строят участок до станции «Физтех», на Калининско-Солнцевской — до «Внуково». Кроме того, строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

По первому участку БКЛ движение запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», в конце того же года появилась еще одна станция — «Савеловская».

В марте 2020 года движение запустили по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку БКЛ, пассажиров приняли «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».

31 декабря 2020 года Собянин открыл 10-ю станцию Большой кольцевой линии — «Электрозаводская», что составило, по его словам, треть работы по открытию станций на данной линии.

В перспективе между станцией «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линией построят подземный переход, в настоящее время пассажиры могут сделать наземную пересадку.

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