Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Экономика
Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции
Общество
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Мир
Горбачев оценил ситуацию в странах бывшего СССР
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

Правительство утвердило снижение ставки по льготным кредитам для МСП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых до 7%. Об этом в понедельник, 11 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Прорвались: проект Москвы по поддержке бизнеса получил международную премию
Эксперты оценили взаимодействие властей с предпринимателями

Как отметил Мишустин, правительство совершенствует инструменты господдержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ставка по указанным кредитам была установлена на уровне 8,5%. По словам премьер-министра, согласно новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 2,75%. Таким образом, теперь льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.

Мишустин уточнил, что постановление правительства уже подписано. Такая мера даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.

В ходе совещания глава правительства также сообщил, что организации, которые строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам опережая сроки, смогут получать льготное кредитование на их досрочное завершение под 3% годовых. На эти цели в текущем году выделят почти 2 млрд рублей, уточнил Мишустин.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, какие меры поддержки были оказаны бизнесу. В частности, он отметил, что около 1 трлн рублей было направлено пострадавшим от распространения коронавируса отраслям.

По его поручению правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

12 ноября Мишустин объявил, что правительство России продлит до конца года налоговые каникулы для пострадавших от COVID-19 отраслей. По его словам, эта мера коснется компаний, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020