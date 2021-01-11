Правительство утвердило снижение ставки по льготным кредитам для МСП

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых до 7%. Об этом в понедельник, 11 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил Мишустин, правительство совершенствует инструменты господдержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ставка по указанным кредитам была установлена на уровне 8,5%. По словам премьер-министра, согласно новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 2,75%. Таким образом, теперь льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.

Мишустин уточнил, что постановление правительства уже подписано. Такая мера даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.

В ходе совещания глава правительства также сообщил, что организации, которые строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам опережая сроки, смогут получать льготное кредитование на их досрочное завершение под 3% годовых. На эти цели в текущем году выделят почти 2 млрд рублей, уточнил Мишустин.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, какие меры поддержки были оказаны бизнесу. В частности, он отметил, что около 1 трлн рублей было направлено пострадавшим от распространения коронавируса отраслям.

По его поручению правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

12 ноября Мишустин объявил, что правительство России продлит до конца года налоговые каникулы для пострадавших от COVID-19 отраслей. По его словам, эта мера коснется компаний, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.