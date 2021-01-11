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Россияне рассказали о своих мечтах

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что больше всего россияне мечтают быть здоровыми, улучшить жилищные условия и путешествовать. Соответствующие результаты опроса ВЦИОМ разместил на своем сайте в понедельник, 11 января.

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Кроме того, респонденты отметили, что также мечтают повысить уровень жизни и материального благополучия, в том числе речь идет о финансовом состоянии детей и внуков.

Более половины россиян (55%) знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь. В частности, реализовать задуманное в ближайшие 2-3 года планируют 27% опрошенных. 15% респондентов понадобится на воплощение своей мечты от 3 до 5 лет. В то же время, 30% участников опроса вовсе об этом не задумывались.

Наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Кроме того, популярны мечты о том, чтобы прожить честную жизнь (85%) и иметь надежных друзей (85%).

Ранее в этот же день ООН представила результаты опроса, согласно которому россияне в ближайшие четверть века хотят увидеть улучшения в сфере доступности здравоохранения, защиты экологии и соблюдения прав человека.

На прошлой неделе сервис SuperJob сообщил, что каждый девятый житель России (11%) больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Вместе с тем страх безработицы при этом упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% опасаются безденежья, а 17% тревожатся о здоровье.

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