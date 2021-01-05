Россияне назвали свои главные страхи в 2021 году

Каждый девятый житель России (11%) больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Об этом во вторник, 5 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе с 23 по 27 декабря приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта России.

Согласно исследованию, 7% беспокоятся об образовании детей. Еще 6% боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.

По 5% опрошенных опасаются одиночества и обвала рубля, а для 4% главный страх заключается в том, что границы не откроют.

Как отмечают аналитики, страх безработицы при этом упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% опасаются безденежья, а 17% тревожатся о здоровье.

Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% опрошенных. Среди них наиболее бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с доходом более 80 тыс. рублей в месяц (27%).

При этом молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей — о закрытых границах (7%).

22 декабря россияне рассказали о запомнившихся в 2020 году событиях. Жителям России он запомнился поправками к Конституции, 75-летием Победы, программой благоустройства улиц и ремонтом дорог.

В тот же день более трети россиян (37%) назвали потерю работы главным страхом на фоне пандемии коронавируса.