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Опрос ООН выявил приоритетные ожидания россиян от будущего

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Россияне в ближайшие четверть века хотят увидеть улучшения в сфере доступности здравоохранения, защиты экологии и соблюдения прав человека. Об этом свидетельствует опрос Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках инициативы «ООН — 75: Глобальный диалог», результаты которого 11 января оказались в распоряжении ТАСС.

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Кроме того, в списке приоритетов мирового развития граждане России упомянули доступное образование, улучшение возможностей трудоустройства и снижение числа конфликтов. 46% опрошенных полагают, что к 2045 году люди будут жить лучше, однако 29% респондентов с такой позицией не согласны.

Оптимистичную точку зрения на будущее высказали в большинстве стран постсоветского пространства, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении, Грузии и на Украине. Вместе с тем, еще 25% участников опроса предположили, что условия жизни вовсе останутся без изменений.

В то же время большинство жителей США (47%), которые приняли участие в опросе, опасаются ухудшения условий жизни. В определенных европейских странах данный показатель еще выше. В частности, 61% респондентов во Франции заявили, что через четверть века их жизнь только ухудшится.

В проводимом в течение года исследовании «ООН — 75: Глобальный диалог» приняли участие более 1,5 млн человек из 193 стран мира.

На прошлой неделе из опроса онлайн-сервиса SuperJob стало известно, что каждый девятый житель России (11%) больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020-го.

21 декабря исследование сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» о рынке труда показало, что медработники, фармацевты, IT-специалисты и профессии сферы услуг будут наиболее востребованными на рынке труда в 2021 году.

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