Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

Спрос на ипотеку для элитного жилья в 2020 году вырос вдвое. Прежде всего

россиян интересовали новостройки бизнес-класса, сообщает телеканал «Известия».

Как отмечают эксперты, динамика наблюдается по всей стране. Пик покупок с привлечением кредитных средств отмечают в сентябре и октябре 2020 года.

На фоне повышения спроса средняя цена новостроек выросла до 300 тыс. рублей за 1 кв. м.

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