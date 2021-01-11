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Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

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Спрос на ипотеку для элитного жилья в 2020 году вырос вдвое. Прежде всего
россиян интересовали новостройки бизнес-класса, сообщает телеканал «Известия».

Как отмечают эксперты, динамика наблюдается по всей стране. Пик покупок с привлечением кредитных средств отмечают в сентябре и октябре 2020 года.

На фоне повышения спроса средняя цена новостроек выросла до 300 тыс. рублей за 1 кв. м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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