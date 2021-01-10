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Проект новой конституции Белоруссии подготовят к концу 2021 года

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Проект новой белорусской конституции планируется подготовить к концу 2021 года, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, поправки в конституцию могут быть обозначены на Всебелорусском собрании. При этом Лукашенко отказался раскрыть детали изменений в конституцию страны.

В ноябре глава государства отметил, что новая конституция Белоруссии будет принята «без ломки и катастроф». Проведение конституционной реформы в Белоруссии в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин заявил, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать новый основной закон или внесение правок в действующую конституцию страны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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