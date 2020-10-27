Лавров заявил о поддержке Россией конституционной реформы в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем 27 октября подтвердил поддержку со стороны Москвы инициативы по проведению в Белоруссии конституционной реформы.

«Министры <…> обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси. С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать новый основной закон или внесение правок в действующую конституцию страны, пишет «Газета.ру».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 октября пообещал, что властные структуры в стране не будут принимать решения по важным вопросам без одобрения народа.

9 октября Лукашенко отметил, что необходимо провести выборы Всебелорусского народного собрания для работы над поправками к Конституции страны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. С того дня в республике продолжаются массовые протестные акции.