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Лукашенко призвал провести выборы народного собрания для работы над поправками к Конституции

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Необходимо провести выборы Всебелорусского народного собрания для работы над поправками к Конституции страны. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил президент республики Александр Лукашенко.

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«Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении (конституционной реформы. ― Ред.), ― Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание», ― цитирует его агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что подготовку поправок к Основному закону страны необходимо максимально приблизить к «рядовым гражданам». Для этого по поручению президента в регионах начали создавать диалоговые площадки.

В конце августа Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции. Он отметил, что уже сейчас специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны и что проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум.

По мнению политолога Евгения Прейгермана, проведение голосования по поправкам в Конституцию Белоруссии в течение ближайших месяцев может привести к массовому бойкоту референдума.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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