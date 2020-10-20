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Лукашенко пообещал опираться на мнение народа в вопросах о будущем страны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 20 октября, что властные структуры в стране не будут принимать решения по важным вопросам без одобрения народа.

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«Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что готов даже принять решение о вступлении в НАТО, если этого захотят его соотечественники. В то же время, по его словам, нужно разделять позицию и при которой народ решит жить в мирной, спокойной, тихой и культурной стране.

«Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по конституции, и через обман сделаем новую конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — добавил глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов изменили тактику сдерживания участников протестов в республике и на помощь в поиске нарушителей теперь приходят современные технологии.

Вместе с тем, еще на прошлой неделе Лукашенко назвал протестующих мордоворотами, которым платят деньги за участие в митингах, пишет «Газета.ру».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Москве подчеркнули, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.

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