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Лукашенко пообещал оппозиционерам больше не баллотироваться в президенты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции. Об этом во вторник, 20 октября, заявил член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

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«Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», ― сказал он порталу TUT.by.

13 октября оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

10 октября Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе разговора обсуждались изменения в конституцию страны. Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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