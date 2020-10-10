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В Сети появилось видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ

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Видео встречи в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии президента страны Александра Лукашенко с членами Координационного совета оппозиции, на котором обсуждается изменения в Конституцию страны появилось в Сети. Ролик в субботу, 10 октября, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как глава государства общается с оппозиционерами.

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«Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — говорит Лукашенко.

Другие подробности встречи не разглашаются, по сообщению БелТА, она продлилась 4,5 часа и на ней присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Из семи членов президиума координационного совета пятеро задержаны, на свободе остались лишь Светлана Алексиевич, уехавшая в Германию, и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам президента страны Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. После оглашения результатов в Минске и других городах республики прокатилась волна митингов
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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16 августа в Минске на площади Независимости прошла акция в поддержку действующего главы государства
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Александр Лукашенко вышел к участникам провластной акции. В своем обращении он отверг возможность проведения повторных выборов
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Выступая перед сторонниками, Лукашенко заявил, что если белорусы хотят реформ, то они начнутся уже завтра
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев, также прибывший на митинг в поддержку президента, заявил, что ведомство разберется со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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По данным МВД Белоруссии, на акции сторонников Александра Лукашенко собралось около 65 тыс. человек
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Позже в этот же день у стелы «Минск — город-герой» собрались противники Александра Лукашенко
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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По сообщениям СМИ, на несанкционированный митинг вышли более 100 тыс. человек
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление вокруг стелы, а автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа уехали с места проведения акции
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Также массовые акции проходят в Гродно, Пинске, Бресте и других белорусских городах
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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