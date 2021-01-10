Межрегиональный спрос на жилье резко вырос

В РФ увеличился спрос на покупку жилья в других городах, сообщает телеканал «Известия». По словам экспертов крупного риелторского холдинга, за 2020 год показатель вырос почти в два раза. Причина — развитие платформ по выбору и покупке онлайн. Покупателям не нужно выезжать, чтобы посмотреть недвижимость. Весь процесс покупки проходит дистанционно. Лидер по просмотру жилья в онлайн-формате — Челябинск. В этом уральском городе показатель вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В тройку рейтинга вошли Калининград и Севастополь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.