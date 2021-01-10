Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе
Мир
Появились кадры c места крушения Boeing в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко признал Путина единственным другом
Мир
Эксперт оценил вероятность вынесения импичмента Трампу
Общество
Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью
Авто
Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три главных вызова стоят перед Россией в 2021 году. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил сенатор Алексей Пушков.

Сплошные поговорки: о 2020-м словами мировых лидеров
Пандемия, Нагорный Карабах, американские выборы и другие ключевые моменты жизни планеты — в цитатах глав государств

«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии; диктат интернет-гигантов; изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, справиться с первой проблемой позволит вакцинация граждан, которая поможет снизить уязвимость населения перед заболеванием.

Решением второй проблемы станет закон против цензуры в интернете и развитие отечественных сетевых платформ. Однако Пушков подчеркнул, что многие гиганты могут отказаться добровольно выполнять требования РФ.

Отношения же с США зависят от того, насколько успешно Россия сможет противостоять давлению с их стороны. В целом, как пояснил сенатор, диалоги между государствами будут ограничены, они будут взаимодействовать лишь по отдельным вопросам.

Накануне, 9 января, Пушков предположил, что администрация избранного президента США Джо Байдена будет считать РФ врагом, при этом Китай Штаты будут рассматривать как конкурента. Кроме того, США заявляли о наличии союзников в Европе и Азии и обращали внимание, что необходима некая организация, которая «объединяла бы азиатские и европейские демократии».

Подобная идеологизация геополитического соперничества характерна, как отметил Пушков, для «холодной войны», возрождая ее в форме конфронтации между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020