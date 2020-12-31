Сплошные поговорки: о 2020-м словами мировых лидеров

Минувший год прошел под эгидой COVID-19. И, хотя коронавирус захватил практически все мировое внимание, в 2020 году произошло множество событий, с пандемией не связанных (по крайней мере, на первый взгляд). Протесты в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе, выборы президента США, развитие отношений России с Западом — об этом и многом другом мировые лидеры говорили в минувшем году. «Известия» вспомнили самые яркие цитаты ведущих политиков.

Борис Джонсон о пандемии (март 2020 года)

«Это [COVID-19] будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени».

Сплошные поговорки Борис Джонсон наблюдает за вакцинацией от коронавируса в одном из госпиталей Лондона Фото: REUTERS/Frank Augstein

На заре пандемии коронавируса, когда еще ни одно правительство не знало, что с ней делать, британский премьер обратился с речью к населению Соединенного Королевства. Спустя две недели после заявления Борис Джонсон сам стал жертвой COVID-19 — его даже госпитализировали и поместили в реанимацию. Летом заболеваемость в Европе пошла на спад, однако к концу года европейские страны настигла вторая волна: в той же Великобритании обнаружили новый штамм вируса, который передается гораздо быстрее, чем его первоначальная версия. Это сильно увеличило нагрузку на систему здравоохранения и заставило правительство отказаться от празднования Рождества по всей стране.

Николас Мадуро о попытке госпереворота в Венесуэле (май 2020 года)

«Они играли в Рэмбо, изображали из себя героев».

Сплошные поговорки Задержанные спецслужбами Венесуэлы агенты из США Фото: commons.wikimedia.org/Prensa Presidencial

Так президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал попытку американских наемников устроить госпереворот. В начале мая 2020 года глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения через морскую зону в Венесуэлу иностранных боевиков, проходивших подготовку в Колумбии. Двое задержанных оказались гражданами США, которые работали с бывшим сотрудником спецназа из Флориды и руководителем Silvercorp Джорданом Гудро. Позже он и взял на себя ответственность за операцию. По словам Мадуро, наемники собирались его убить. Президент также заявил, что курировало операцию Управление по борьбе с наркотиками США, которое активизировал Дональд Трамп, чтобы «разобраться» с режимом венесуэльского лидера.

Си Цзиньпин о коронавирусе (май 2020 года)

«Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам».

После того, как случаи выявления нового корнавируса в Китае превратились в глобальную пандемию COVID-19, в адрес Пекина стали звучать обвинения в попытке преднамеренно утаить от международной общественности детали начала нового опасного вируса. Китай обвинения решительно отверг и выразил согласие «на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус». Кроме того, в ходе майской Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения лидер КНР обещал направить $2 млрд на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.

Ким Чен Ын о благодарности согражданам (октябрь 2020 года)

«Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль».

Сплошные поговорки Ким Чен Ын на торжественном параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи Фото: ТАСС/EPA/KCNA

Такие непривычно трогательные слова лидер КНДР Ким Чен Ын произнес в речи по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи. Обращаясь к согражданам, он извинился, что не смог кардинально улучшить жизни северокорейцев. И одновременно поблагодарил свой народ за то, что на фоне охватившей мир пандемии в КНДР не произошло ни одного случая заболевания COVID-19 – благодаря тому, что все «как один» выполняли противовирусные меры.

Реджеп Тайип Эрдоган об Эммануэле Макроне (октябрь 2020 года)

«Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств».

Сплошные поговорки Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Так турецкий лидер отреагировал на слова президента Франции, который после убийства учителя Самюэля Пати встал на защиту светских ценностей республики и призвал бороться с «исламистским сепаратизмом». До этого Эммануэль Макрон говорил, что «ислам сегодня переживает кризис во всем мире». Эти заявления оскорбили не только Реджепа Эрдогана, но и весь исламский мир.

Себастьян Курц о терактах в Европе (ноябрь 2020 года)

«Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности».

Сплошные поговорки Себастьян Курц на месте теракта в Вене Фото: Global Look Press/photonews.at/Georges Schneider

Так канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал вопрос о необходимости вынести тему исламизма на общеевропейскую повестку. За день до этого интервью, 2 ноября, в Вене произошел страшный теракт — серия нападений на мирных граждан. Все началось у городской синагоги, после чего преступники разбежались по городу. В результате 4 человек погибли, 22 получили ранения. Один из преступников оказался сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Этому событию предшествовала серия терактов во Франции. В ноябре страны ЕС приняли решение ужесточить миграционную политику.

Ильхам Алиев о статусе Нагорного Карабаха (ноябрь 2020 года)

«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».

Сплошные поговорки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С этими словами президент Азербайджана обратился к армянскому премьеру на следующий день после того, как при посредничестве Москвы Баку и Ереван подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает переход части спорной территории под контроль Азербайджана и введение в НКР российских миротворцев. В то время как Ильхам Алиева назвал документ «фактически военной капитуляцией Армении», Никол Пашинян признал его «невыразимо болезненным» для себя лично и для армянского народа.

Александр Лукашенко о преступности в Белоруссии (декабрь 2020 года)

«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. <…> Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. <…> Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать».

Сплошные поговорки Фото: ТАСС/EPA/YAUHEN YERCHAK

Это одна из многочисленных реакций белорусского президента на протесты, которые начались после выборов 9 августа. С 2015 году в республике действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», больше известный как «сбор с тунеядцев». Он предусматривал налог в размере $300 по курсу на тот момент для тех, кто более полугода не платил налоги. В 2018 году эти платежи отменили, но граждан, «не занятых в экономике», лишили ряда субсидий — они должны платить за воду, газ и теплоснабжение по полноценным тарифам.

Владимир Путин об отношениях с Западом (декабрь 2020 года)

«Мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши [стран Запада] заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний».

Сплошные поговорки Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так российский президент ответил на вопрос журналиста британской «Би-би-си» о том, чувствует ли РФ ответственность за ухудшение отношений с Западом. Вопрос был задан в ходе 16-й ежегодной пресс-конференции, на которой Владимир Путин подчеркнул: именно США, а не Россия выходят из международных договоров, включая соглашение по противоракетной обороне, что не оставляет Москве иного выбора, как создавать новые системы оружия, чтобы купировать новые угрозы.

Дональд Трамп о Джо Байдене (декабрь 2020 года)

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши [выборы] с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами третьего мира. Фейковый президент!».

Сплошные поговорки Президентские дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kevin Dietsch

Таким образом Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал победу своего конкурента Джо Байдена. Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но подсчет голосов держал всех в напряжении еще несколько недель. Трамп яростно оспаривал результаты в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии, Неваде и Аризоне. Однако 15 декабря стало известно, что демократа предпочли во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии. Тем не менее республиканец продолжил борьбу с конкурентом уже излюбленным способом — в Твиттере. 26 декабря 45-й глава Белого дома назвал Байдена «фейковым президентом», а прошедшие выборы сравнил с голосованием в Афганистане. Однако администрация соцсети лишь снова пометила это высказывание ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте. Результаты голосования коллегии выборщиков утвердят 6 января, а инаугурация конкурента Трампа пройдет 20 января.