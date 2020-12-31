Сплошные поговорки: о 2020-м словами мировых лидеров
Минувший год прошел под эгидой COVID-19. И, хотя коронавирус захватил практически все мировое внимание, в 2020 году произошло множество событий, с пандемией не связанных (по крайней мере, на первый взгляд). Протесты в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе, выборы президента США, развитие отношений России с Западом — об этом и многом другом мировые лидеры говорили в минувшем году. «Известия» вспомнили самые яркие цитаты ведущих политиков.
Борис Джонсон о пандемии (март 2020 года)
«Это [COVID-19] будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени».
Борис Джонсон наблюдает за вакцинацией от коронавируса в одном из госпиталей Лондона
На заре пандемии коронавируса, когда еще ни одно правительство не знало, что с ней делать, британский премьер обратился с речью к населению Соединенного Королевства. Спустя две недели после заявления Борис Джонсон сам стал жертвой COVID-19 — его даже госпитализировали и поместили в реанимацию. Летом заболеваемость в Европе пошла на спад, однако к концу года европейские страны настигла вторая волна: в той же Великобритании обнаружили новый штамм вируса, который передается гораздо быстрее, чем его первоначальная версия. Это сильно увеличило нагрузку на систему здравоохранения и заставило правительство отказаться от празднования Рождества по всей стране.
Николас Мадуро о попытке госпереворота в Венесуэле (май 2020 года)
«Они играли в Рэмбо, изображали из себя героев».
Задержанные спецслужбами Венесуэлы агенты из США
Так президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал попытку американских наемников устроить госпереворот. В начале мая 2020 года глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения через морскую зону в Венесуэлу иностранных боевиков, проходивших подготовку в Колумбии. Двое задержанных оказались гражданами США, которые работали с бывшим сотрудником спецназа из Флориды и руководителем Silvercorp Джорданом Гудро. Позже он и взял на себя ответственность за операцию. По словам Мадуро, наемники собирались его убить. Президент также заявил, что курировало операцию Управление по борьбе с наркотиками США, которое активизировал Дональд Трамп, чтобы «разобраться» с режимом венесуэльского лидера.
Си Цзиньпин о коронавирусе (май 2020 года)
«Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам».
После того, как случаи выявления нового корнавируса в Китае превратились в глобальную пандемию COVID-19, в адрес Пекина стали звучать обвинения в попытке преднамеренно утаить от международной общественности детали начала нового опасного вируса. Китай обвинения решительно отверг и выразил согласие «на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус». Кроме того, в ходе майской Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения лидер КНР обещал направить $2 млрд на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.
Ким Чен Ын о благодарности согражданам (октябрь 2020 года)
«Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль».
Ким Чен Ын на торжественном параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи
Такие непривычно трогательные слова лидер КНДР Ким Чен Ын произнес в речи по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи. Обращаясь к согражданам, он извинился, что не смог кардинально улучшить жизни северокорейцев. И одновременно поблагодарил свой народ за то, что на фоне охватившей мир пандемии в КНДР не произошло ни одного случая заболевания COVID-19 – благодаря тому, что все «как один» выполняли противовирусные меры.
Реджеп Тайип Эрдоган об Эммануэле Макроне (октябрь 2020 года)
«Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств».
Так турецкий лидер отреагировал на слова президента Франции, который после убийства учителя Самюэля Пати встал на защиту светских ценностей республики и призвал бороться с «исламистским сепаратизмом». До этого Эммануэль Макрон говорил, что «ислам сегодня переживает кризис во всем мире». Эти заявления оскорбили не только Реджепа Эрдогана, но и весь исламский мир.
Себастьян Курц о терактах в Европе (ноябрь 2020 года)
«Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности».
Себастьян Курц на месте теракта в Вене
Так канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал вопрос о необходимости вынести тему исламизма на общеевропейскую повестку. За день до этого интервью, 2 ноября, в Вене произошел страшный теракт — серия нападений на мирных граждан. Все началось у городской синагоги, после чего преступники разбежались по городу. В результате 4 человек погибли, 22 получили ранения. Один из преступников оказался сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Этому событию предшествовала серия терактов во Франции. В ноябре страны ЕС приняли решение ужесточить миграционную политику.
Ильхам Алиев о статусе Нагорного Карабаха (ноябрь 2020 года)
«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».
С этими словами президент Азербайджана обратился к армянскому премьеру на следующий день после того, как при посредничестве Москвы Баку и Ереван подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает переход части спорной территории под контроль Азербайджана и введение в НКР российских миротворцев. В то время как Ильхам Алиева назвал документ «фактически военной капитуляцией Армении», Никол Пашинян признал его «невыразимо болезненным» для себя лично и для армянского народа.
Александр Лукашенко о преступности в Белоруссии (декабрь 2020 года)
«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. <…> Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. <…> Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать».
Это одна из многочисленных реакций белорусского президента на протесты, которые начались после выборов 9 августа. С 2015 году в республике действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», больше известный как «сбор с тунеядцев». Он предусматривал налог в размере $300 по курсу на тот момент для тех, кто более полугода не платил налоги. В 2018 году эти платежи отменили, но граждан, «не занятых в экономике», лишили ряда субсидий — они должны платить за воду, газ и теплоснабжение по полноценным тарифам.
Владимир Путин об отношениях с Западом (декабрь 2020 года)
«Мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши [стран Запада] заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний».
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Так российский президент ответил на вопрос журналиста британской «Би-би-си» о том, чувствует ли РФ ответственность за ухудшение отношений с Западом. Вопрос был задан в ходе 16-й ежегодной пресс-конференции, на которой Владимир Путин подчеркнул: именно США, а не Россия выходят из международных договоров, включая соглашение по противоракетной обороне, что не оставляет Москве иного выбора, как создавать новые системы оружия, чтобы купировать новые угрозы.
Дональд Трамп о Джо Байдене (декабрь 2020 года)
«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши [выборы] с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами третьего мира. Фейковый президент!».
Президентские дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Таким образом Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал победу своего конкурента Джо Байдена. Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но подсчет голосов держал всех в напряжении еще несколько недель. Трамп яростно оспаривал результаты в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии, Неваде и Аризоне. Однако 15 декабря стало известно, что демократа предпочли во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии. Тем не менее республиканец продолжил борьбу с конкурентом уже излюбленным способом — в Твиттере. 26 декабря 45-й глава Белого дома назвал Байдена «фейковым президентом», а прошедшие выборы сравнил с голосованием в Афганистане. Однако администрация соцсети лишь снова пометила это высказывание ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте. Результаты голосования коллегии выборщиков утвердят 6 января, а инаугурация конкурента Трампа пройдет 20 января.