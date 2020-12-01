Скорости Китая не может сбавить даже эпидемия

В марте 2020 года эпидемию вируса внутри Китая удалось взять под контроль, но к этому моменту очаги инфекции появились в других странах мира. В это же время железнодорожная компания 16-го бюро China Railway Construction Group и компания China Railway Construction Russia, которые реализуют проект третьего пересадочного кольца Московского метрополитена, продолжили воплощать в жизнь общие планы. Потому что есть люди, которые выполняют ответственную миссию в чужой стране, отрицают возможность бегства и не прекращают работу даже в самый тяжёлый период эпидемии. Китайские и российские коллеги сохранили свои должности и продолжили трудиться рука об руку.

Последовательная работа

В Москве компания China Railway Construction одновременно работает над строительством трёх станций метро — в этом проекте занято не менее тысячи сотрудников, которым нужно быть мобильными. Но при этом за весь период эпидемии не зафиксировано ни одного случая заражения.

Достигнуто это было благодаря своевременным и эффективным противоэпидемическим мерам. Ещё в январе 2020 года, до вспышки коронавируса в Москве, компания закупила специальные материалы, создала план действий на случай эпидемии и специальную группу по чрезвычайным ситуациям, связанным с коронавирусом, на проектах в Московском метрополитене.

В первую очередь компания требует от вернувшихся из Москвы справку о состоянии здоровья, а отправленных из Китая в Москву сотрудников помещают в карантин на 14 дней и проводят их медицинское освидетельствование. Специалистам компании пришлось отменить свои отпуска за границей, а вернувшиеся из других стран также обязаны выдержать двухнедельную изоляцию. На местах ежедневно проводится двукратная дезинфекция офисов, столовых и жилых зон.

Всем сотрудникам дважды в день измеряют температуру, а людей с признаками лихорадки, кашля и других симптомов направляют к врачу и на домашнюю изоляцию. Управляющий персонал проектов в Москве 23 февраля провёл специальное совещание на тему предотвращения эпидемии, обеспечения производства, укрепления экономики и стимулирования операций, где обсудили возможные, более активные меры по профилактике и контролю эпидемии с учётом китайского опыта.

Правила — одинаковые для всех

Культурные обмены между Китаем и Россией имеют давнюю историю, но нельзя игнорировать и серьёзные культурные различия, которые проявляются в том числе в ношении масок.

Чтобы обеспечить полную безопасность сотрудников, китайская компания произвела и распространила двуязычное руководство по профилактике эпидемии. В документе компания призывает российских сотрудников носить маски и на работе, и в поездках. Столкнувшись с жалобами и непониманием российских сотрудников сначала, руководитель проекта был категоричен: «Это нежелание можно понять, но меры необходимо выполнять». Таким образом, российские сотрудники проектов China Railway Construction стали первой группой рабочих в Москве, которая начала носить маски. С развитием эпидемии отличная работа по профилактике получила высокую оценку владельцев компании.

В самый тяжёлый момент распространения вируса проект Московского метрополитена и China Railway Construction также получил поддержку и помощь со стороны правительств двух стран. Руководитель проекта Московского метрополитена CRC Сюэ Лицян сказал, что комиссия по надзору за государственными активами и управлению Государственным советом провела совещание по предотвращению и контролю эпидемии и пригласила экспертов компании для чтения лекций. Посольство Китая в РФ предоставило большое количество материалов для работы по профилактике эпидемии. Посол КНР Чжан Ханьхуэй и мэр Москвы Сергей Собянин посетили строительную площадку, чтобы поддержать сотрудников, и высоко оценили меры против COVID-19, принятые в рамках проекта.

Преодолевать трудности

28 марта российское правительство ввело режим самоизоляции для неработающих граждан, но метро требовало непрерывной работы. Компания поддержала политику правительства и перевела часть сотрудников на удалённую работу, а тех, кто вынужден работать в офисе, перевозят специальные автомобили.

Эпидемия коронавируса создала значительные трудности для строительства. Когда на площадке большого щитового тоннеля на восточном участке Третьего кольца возникли сложности со специалистами для сварки, главный инженер проекта Люй Юнфан принял решение выполнить работы местными силами. После тщательного отбора были наняты 12 сварщиков, которые в ходе обучения находились на видеосвязи с экспертами. Главный инженер проекта Люй Юнфан полностью погрузился в процесс, он находился рядом с сотрудниками и во время работы, и во время отдыха. В итоге сварка была выполнена на 100%, и участок был сдан 5 мая — в срок.

С января этого года строительство трёх станций метрополитена в Москве протекает успешно: стабильно продвигаются работы по возведению основного сооружения станции в юго-западной части проекта, построены четыре пусковые площадки для соединения двухпутного ограждения тоннеля.

Работа China Railway Construction в этот непростой период является олицетворением добрых намерений всех китайцев поддерживать прагматичное сотрудничество между КНР и Россией, что в перспективе приведёт к увеличению торгового оборота более чем до $200 млрд.