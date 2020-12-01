Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

Скорости Китая не может сбавить даже эпидемия

Проект строительства станций московского метро показал пример устойчивой работы в разгар коронавируса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте 2020 года эпидемию вируса внутри Китая удалось взять под контроль, но к этому моменту очаги инфекции появились в других странах мира. В это же время железнодорожная компания 16-го бюро China Railway Construction Group и компания China Railway Construction Russia, которые реализуют проект третьего пересадочного кольца Московского метрополитена, продолжили воплощать в жизнь общие планы. Потому что есть люди, которые выполняют ответственную миссию в чужой стране, отрицают возможность бегства и не прекращают работу даже в самый тяжёлый период эпидемии. Китайские и российские коллеги сохранили свои должности и продолжили трудиться рука об руку.

Последовательная работа

В Москве компания China Railway Construction одновременно работает над строительством трёх станций метро — в этом проекте занято не менее тысячи сотрудников, которым нужно быть мобильными. Но при этом за весь период эпидемии не зафиксировано ни одного случая заражения.

Достигнуто это было благодаря своевременным и эффективным противоэпидемическим мерам. Ещё в январе 2020 года, до вспышки коронавируса в Москве, компания закупила специальные материалы, создала план действий на случай эпидемии и специальную группу по чрезвычайным ситуациям, связанным с коронавирусом, на проектах в Московском метрополитене.

В первую очередь компания требует от вернувшихся из Москвы справку о состоянии здоровья, а отправленных из Китая в Москву сотрудников помещают в карантин на 14 дней и проводят их медицинское освидетельствование. Специалистам компании пришлось отменить свои отпуска за границей, а вернувшиеся из других стран также обязаны выдержать двухнедельную изоляцию. На местах ежедневно проводится двукратная дезинфекция офисов, столовых и жилых зон.

Всем сотрудникам дважды в день измеряют температуру, а людей с признаками лихорадки, кашля и других симптомов направляют к врачу и на домашнюю изоляцию. Управляющий персонал проектов в Москве 23 февраля провёл специальное совещание на тему предотвращения эпидемии, обеспечения производства, укрепления экономики и стимулирования операций, где обсудили возможные, более активные меры по профилактике и контролю эпидемии с учётом китайского опыта.

Правила — одинаковые для всех

Культурные обмены между Китаем и Россией имеют давнюю историю, но нельзя игнорировать и серьёзные культурные различия, которые проявляются в том числе в ношении масок.

Чтобы обеспечить полную безопасность сотрудников, китайская компания произвела и распространила двуязычное руководство по профилактике эпидемии. В документе компания призывает российских сотрудников носить маски и на работе, и в поездках. Столкнувшись с жалобами и непониманием российских сотрудников сначала, руководитель проекта был категоричен: «Это нежелание можно понять, но меры необходимо выполнять». Таким образом, российские сотрудники проектов China Railway Construction стали первой группой рабочих в Москве, которая начала носить маски. С развитием эпидемии отличная работа по профилактике получила высокую оценку владельцев компании.

В самый тяжёлый момент распространения вируса проект Московского метрополитена и China Railway Construction также получил поддержку и помощь со стороны правительств двух стран. Руководитель проекта Московского метрополитена CRC Сюэ Лицян сказал, что комиссия по надзору за государственными активами и управлению Государственным советом провела совещание по предотвращению и контролю эпидемии и пригласила экспертов компании для чтения лекций. Посольство Китая в РФ предоставило большое количество материалов для работы по профилактике эпидемии. Посол КНР Чжан Ханьхуэй и мэр Москвы Сергей Собянин посетили строительную площадку, чтобы поддержать сотрудников, и высоко оценили меры против COVID-19, принятые в рамках проекта.

Преодолевать трудности

28 марта российское правительство ввело режим самоизоляции для неработающих граждан, но метро требовало непрерывной работы. Компания поддержала политику правительства и перевела часть сотрудников на удалённую работу, а тех, кто вынужден работать в офисе, перевозят специальные автомобили.

Эпидемия коронавируса создала значительные трудности для строительства. Когда на площадке большого щитового тоннеля на восточном участке Третьего кольца возникли сложности со специалистами для сварки, главный инженер проекта Люй Юнфан принял решение выполнить работы местными силами. После тщательного отбора были наняты 12 сварщиков, которые в ходе обучения находились на видеосвязи с экспертами. Главный инженер проекта Люй Юнфан полностью погрузился в процесс, он находился рядом с сотрудниками и во время работы, и во время отдыха. В итоге сварка была выполнена на 100%, и участок был сдан 5 мая — в срок.

С января этого года строительство трёх станций метрополитена в Москве протекает успешно: стабильно продвигаются работы по возведению основного сооружения станции в юго-западной части проекта, построены четыре пусковые площадки для соединения двухпутного ограждения тоннеля.

Работа China Railway Construction в этот непростой период является олицетворением добрых намерений всех китайцев поддерживать прагматичное сотрудничество между КНР и Россией, что в перспективе приведёт к увеличению торгового оборота более чем до $200 млрд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020