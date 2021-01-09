Пушков спрогнозировал новую доктрину внешней политики США

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных штатов после прихода к власти администрации избранного президента страны Джо Байдена.

По мнению сенатора, США будут рассматривать Россию как врага, а Китай как конкурента, однако в любом случае в Вашингтоне Пекин и Москву воспринимают как идеологических, политических и геоэкономических противников.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «всё более настойчивому Китаю». При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», — написал Пушков в Telegram в субботу, 9 января.

Также сенатор приводит выдержку из статьи будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана, в которой сказано, что у страны есть союзники в Европе и Азии, однако нет организации, которая «объединяла бы азиатские и европейские демократии».

Таким образом, трансатлантическое сообщество «следует распространить» на Азию, отмечает Пушков и приводит слова Байдена о «растущих вызовах» со стороны Китая, который пытается достичь «критической массы влияния».

«А для такой массы стран «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем, стороны, с другой, приобретают исключительное значение», — подчеркнул он.

Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии, поскольку данные регионы становятся зонами соперничества между «либерально-демократическим» и «авторитарным» режимами, пояснил Пушков.

Подобная идеологизация геопеолитического соперничества характерна для «холодной войны», возрождая ее в форме конфронтации между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».

«В новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление к восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», — заключил член Совета Федерации.

Ранее Пушков констатировал окончание американской эры после штурма Капитолия.