Экс-глава Пентагона призвал изменить систему контроля ядерного арсенала в США

Бывший министр обороны США Уильям Перри призвал избранного президента Джо Байдена реформировать систему контроля над американским ядерным арсеналом, чтобы на фоне протестов в стране снизить риски международной безопасности.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что «нестабильный» президент Дональд Трамп может начать военные действия или «отдать приказ о ядерном ударе».

«К сожалению, при существующей политике единственный надежный способ уберечь ядерный арсенал от нестабильного президента — это не избрать его. Придя к власти, президент получает абсолютную власть начать ядерную войну. В считанные минуты Трамп может запустить сотни атомных бомб или только одну. Министр обороны не имеет права голоса. Конгресс не играет никакой роли», — написал Перри в своей статье для Politico.

Он подчеркнул, что ни у одного человека не должно быть полномочий, чтобы единолично и мгновенно нанести глобальное разрушение цивилизации. По словам экс-главы Пентагона, такая неконтролируемая власть «недемократична, устарела, не нужна и чрезвычайно опасна».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

В итоге члены Демократической партии США выступили с инициативой вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу» после штурма здания конгресса.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. По его словам, произошедшее в Вашингтоне не имело прецедентов в истории США.