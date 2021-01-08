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Пелоси заявила о риске начала военных действий Трампом

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что «нестабильный» президент Дональд Трамп может начать военные действия или «отдать приказ о ядерном ударе».

По словам Пелоси, она уже провела беседу о принятии необходимых для сдерживания Трампа мер с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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«Этим утром я поговорила с Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска», — цитирует спикера CNN.

Она в очередной раз отметила, что, если Трамп не покинет пост президента самостоятельно, конгресс примет меры и задействует 25-ю поправку, предусматривающую передачу власти из-за смерти или неспособности главы государства исполнять свои обязанности.

По данным телеканала, за отстранение Трампа высказались уже более 200 законодателей. Призывы к импичменту прозвучали после того, как сторонники действующего президента пошли на штурм Капитолия, где конгресс пытался утвердить Джо Байдена избранным президентом.

В итоге демократ всё же был утвержден новым главой государства, а Трамп пообещал мирно передать власть новой администрации.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. По его словам, произошедшее в Вашингтоне не имело прецедентов в истории США.

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