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Помпео и Мнучин обсуждали применение 25-й поправки в отношении Трампа

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава мифина Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки к конституции страны в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Помпео и Мнучни вели неофициальные обсуждения этого вопроса. Участники обсуждения пришли к выводу, что эта процедура займет слишком много времени, а срок полномочий Трампа завершается уже 20 января. Помимо этого, непонятно, смогут ли за применение поправки голосовать главы ведомств, не утвержденные сенате и работающие с приставкой «и.о.».

Ранее в этот же день спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На все время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

Сообщалось, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер и Пелоси уже связывались с Пенсом по вопросу отстранения Трампа от должности.

Однако эксперт, последний председатель Верховного совета Российской Федерации и профессор Руслан Хасбулатов выразил уверенность, что до импичмента Трампа дело не дойдет, так как до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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