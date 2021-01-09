Канал Дональда Трампа нашли в Telegram

В мессенджере Telegram обнаружили канал, который претендует на статус аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Подпись к нему такая же, как была в Twitter: «45-й президент Соединенных Штатов Америки».

По состоянию на 23:00 мск, на аккаунт были подписаны более 296 тыс. человек.

Официального подтверждения, что аккаунт принадлежит именно американскому лидеру, нет, пишет РЕН ТВ. При этом телеканал обратил внимание, что публикации полностью дублируют содержание действующих аккаунтов Трампа в других соцсетях.

Последняя запись на канале была сделана вечером 8 января.

Накануне стало известно о том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили представители соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

Ограничения работы аккаунта Трампа в социальных сетях начались 6 января после время штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Facebook, Instagram, Snapchat и другие платформы закрыли доступ к профилям американского лидера на различные сроки.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.