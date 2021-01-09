Сын Трампа прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter
Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, в субботу, 9 января, прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter, заявив, что в Америке мертва свобода слова.
«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», ― написал он на своей странице в Twitter.
Ранее в этот день стало известно, что Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США. Под бан попали экс-советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и бывший юрист избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл.
8 января сообщалось, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.
В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Кроме того, заблокирован был французский депутат, в аккаунте которого появились записи якобы от имени Трампа.
Российский сенатор Алексей Пушков оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.
Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января во время штурма Капитолия сторонниками президента.
Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали несколько человек.
Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.