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Сын Трампа прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter

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Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, в субботу, 9 января, прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter, заявив, что в Америке мертва свобода слова.

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«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», ― написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США. Под бан попали экс-советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и бывший юрист избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл.

8 января сообщалось, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Кроме того, заблокирован был французский депутат, в аккаунте которого появились записи якобы от имени Трампа.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января во время штурма Капитолия сторонниками президента.

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали несколько человек.

Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

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