Twitter начал блокировать аккаунты сторонников Трампа

Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США Дональда Трампа за распространение контента, связанного с теорией заговора QAnon. Об этом 8 января сообщила газета Politico со ссылкой на представителя компании.

Эта теория предполагает, что Трамп собирается разоблачить масштабную международную схему педофилии, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Соцсеть заблокировала аккаунты экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего юриста избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл. Как объяснил представитель Twitter, это было сделано в соответствии с правилами компании, касающимися «координированных вредоносных действий».

«Мы четко объяснили, что мы будем принимать жесткие принудительные меры в отношении поведения, которое может потенциально привести к ущербу офлайн, и учитывая возобновившийся риск насилия, окружающий такого рода поведение, мы навсегда заблокируем аккаунты, которые целиком посвящены распространению контента QAnon», ― сказал он изданию.

Накануне стало известно о том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января после того, как во время штурма Капитолия сторонниками президента тот опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер, в свою очередь, выполнил условия. Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.