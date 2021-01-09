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Богатые британцы начали прививаться от COVID-19 в ОАЭ

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Состоятельные граждане Великобритании начали делать прививки от коронавируса в частных клиниках в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), не дожидаясь очереди в порядке вакцинации населения в королевстве. Об этом в субботу, 9 января, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу британской компании Knightsbridge Circle Стюарта Макнилла, которая организует подобные поездки.

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По его словам, больницы в Дубае и Абу-Даби уже предлагают клиентам привиться американской вакциной Pfizer в частном порядке. «Примерно 20% наших клиентов решили вылететь туда и сделать прививку», — сказал Макнилл.

По его словам, ОАЭ выбирают, так как страны нет в разработанном британскими властями списке государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который предполагает обязательное соблюдение правила 10-дневного карантина по возвращении в Соединенное Королевство. В итоге клиенты компании отдыхают на море между первой и второй вакциной.

Имена клиентов компании Макнилл не назвал, отметив, что они известны широкой публике. Клиентами Knightsbridge Circle являются члены королевской семьи, артисты и крупные предприниматели.

Накануне власти Великобритании сообщили, что в стране около 3 млн медиков и соцработников будут экстренно вакцинированы от коронавирусной инфекции из-за роста заражений COVID-19 и нехватки персонала в больницах и домах престарелых.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

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