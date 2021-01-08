Британия начнет экстренную вакцинацию медиков из-за роста случаев COVID-19

В Великобритании около трех миллионов медиков и соцработников будут экстренно вакцинированы от коронавирусной инфекции из-за роста заражений COVID-19 и нехватки персонала в больницах и домах престарелых, говорится в заявлении 8 января в Национальной системе здравоохранения страны (NHS).

Ранее в этот день стало известно, что в королевстве за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев коронавируса и и 1,3 тыс. смертей пациентов. Кроме того, мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

После этого в NHS направила в регионы письмо с призывом вакцинировать работающих «на передовой» медиков и соцработников.

«Спасательный укол будет предложен всему персоналу служб NHS, включая тех, кто работает в общей практике, аптеках, стоматологах и других учреждениях первичной и вторичной медицинской помощи», — подчеркнули в организации.

Отмечается, что вакцина также будет доступна для сотрудников скорой помощи, волонтеров и всех частных служб, в частности, охраны психического здоровья.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В этот же день власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.