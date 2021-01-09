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В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса

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В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавирусной инфекции, пишет 8 января газета New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

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Как рассказали нескольких правительственных чиновников, ошибочная информация возникла из «спекулятивного» отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусу .

В документе координатор группы Дебора Бирксон выдвинула гипотезу, что вторая волна пандемии в США почти вдвое превысила темпы роста заболеваемости из-за появления в стране более заразной версии COVID-19. Отмечалось, что новый штамм на 50% заразнее предыдущего.

По информации газеты, должностные лица CDC не согласились с ее оценкой и попросили убрать данное предположение из документа, но им отказали.

В декабре на юге Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии, так как изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

К 7 января мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы. Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, он распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений.

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