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Белый дом заявил о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

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В США, возможно, появился свой более заразный вариант коронавируса. Об этом 8 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса.

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«Осенне-зимний скачок (эпидемии в США. — Ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса. — Ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — говорится в докладе.

Предполагается, что новый штамм на 50% заразнее предыдущей версии вируса.

В декабре 2020 года на юге Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии, так как изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

К 7 января мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы. Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений.

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