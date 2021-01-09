На горнолыжный комплекс в Норильске сошла лавина

На горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске сошла лавина, под снегом оказались шесть домиков для туристов, передает телеканал «Известия».

У МЧС есть информация, что под снегом остаются люди, в одном из домиков отдыхала семья с двумя детьми. Их примерное местонахождение установлено.

Спасатели продолжают поиски, сейчас работы ведутся вручную.

Проведение спецоперации осложняют погодные условия: метель и 23-градусный мороз. Также мешают припаркованые у подножия горы автомашины.

Разгребать снег спасателям помогают около 300 добровольцев. Въезд в этот район власти закрыли, в МЧС отмечают: возможен повторный сход лавины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.