Морская авиация России примет на вооружение ракеты «Кинжал»

Морская авиация России примет на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», передает телеканал «Известия».

Они поступят в 98-й смешанный полк в составе Северного флота на Кольском полуострове и в 317-й тихоокеанский – на Камчатке.

Ракета Ха-47М «Кинжал» способна лететь в 10-12 раз быстрее звука на дальность до двух тысяч километров.

Носителями нового гиперзвукового оружия будут модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31, к названию которых добавится литера «К».

С «Кинжалами» не справится американская система противоракетной обороны «Иджис».

Вооруженные «гиперзвуком» МиГи российской морской авиации способны дать отпор любому противнику.

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