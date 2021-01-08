Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V». Документ в ведомство подала харьковская компания «Биолек». Вокруг российской вакцины в стране возникают скандалы. Власти уверяют: препарат — часть политической борьбы оппозиции.

Производить вакцину на Украине предлагала «Оппозиционная платформа — За жизнь». Глава политической силы Виктор Медведчук вел переговоры с Центром имени Гамалеи. Посольство США в Киеве заявляло, что Украина не купит «Спутник V». При этом европейские партнеры не спешат обеспечивать страну вакциной. На Украине более 19 тыс. человек умерли от коронавируса.

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