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Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» в Италии

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Российский лыжник Александр Большунов в пятницу одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур Де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» 8 января.

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Он преодолел 15 км дистанции за 41 мин. и 33,7 сек., опередив на 1,8 сек. ставшего вторым итальянца Франческо Де Фабиани.

Россиянин Алексей Червоткин занял третье место, уступив победителю 3,7 сек.

6 января Большунов победил в гонке преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе с результатом 34 мин. 32,9 сек.

За день до этого лыжник победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, а 3 января занял первое место в гонке преследования на 15 км вольным стилем на одном из этапов соревнования. 2 января россиянин выиграл гонку с общего старта на 15 км классическим стилем.

«Тур де Ски» завершится 10 января.

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